La Stampa: “Carica Toro”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna de La Stampa tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla prestazione dei granata a Venezia. Questi 3 punti consentono ai granata di allontanarsi ancora di più dagli altri club e di sognare in grande. Vanoli spinge la squadra: "Sono ambizioso e guardo in alto, come si vince è importante". Cairo, assente anche a Venezia, è stato contestato dai tifosi.