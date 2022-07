La Stampa: “Casadei potrebbe sbloccare la trattativa Bremer-Inter”

dal Torino all’Inter - si legge sull'edizione odierna de La Stampa - . Si tratta di Cesare Casadei, ravennate, una delle rivelazioni dell’ultima stagione del campionato Primavera, vinto proprio dalla formazione nerazzurra in finale con la Roma". Casadei è stato uno dei protagonisti di questo scudetto: ha segnato il gol del pareggio che ha portato la sfida ai supplementari, dove l’Inter si è imposta per 2-1. E' stato inoltre premiato come miglior giocatore della fase finale della competizione. "Il nome di Casadei è diventato la possibile pedina di scambio col Torino per accorciare la distanza tra l’offerta nerazzurra e la richiesta di Urbano Cairo su Bremer. Il giocatore può essere utilizzato come mediano davanti alla difesa, ma all’occorrenza anche qualche metro avanti come trequartista nel 3-4-2-1 di Juric".