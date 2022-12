La Stampa, Casagrande: “Toro bello ma non concreto, manca un centravanti”

Nell'edizione odierna La Stampa propone un'intervista a Walter Casagrande, ex centravanti del Brasile e del Torino. "S'illumina quando la chiacchierata vira sul Toro, perché quello non è passato, è un pezzo di cuore" scrive il quotidiano. Casagrande ha ammesso di essere ancora legato ai compagni granata: "Faccio parte di un gruppo WhatsApp con i calciatori del Toro, quelli della finale di Coppa Uefa con l’Ajax. Ci siamo tutti: Cravero, io, Policano,Bruno, Annoni,Marchegiani, Fusi, Mussi, Venturin, MartinVazquez,Scifo,Bresciani, Vieri. Ci scriviamo tutti i giorni". E sul Toro di oggi, in particolare in merito al derby: "Contro la Juve ha giocato bene, ma non ha concretizzato. Non è successo solo in quella partita: senza più Belotti, manca un centravanti. Noi nel derby? Sentivamo la responsabilità di far felice la nostra gente, la classe operaia. Perché a Torino la classe operaia tifa Toro, i ricchi sono della Juve". E infine sull'essere un tifoso granata: "Lo sono. il Toro è diverso. Mio papà era tifoso, da bambino mi ha raccontato più volte la storia del Grande Torino".