La Stampa: “Caselli e il nuovo Toro, fiducia in Ricci, Ilic e Vlasic”

Premio Bonetto, organizzato dall’Associazione ToroMio e giunto alla seconda edizione, per ricordare la figura di Gian Carlo Bonetto, tra le altre cose ex presidente per tanti anni del Circolo Soci e uno dei protagonisti della ricostruzione del Filadelfia. Ad essere premiato Gian Carlo Caselli, che dal Grande Torino in avanti non si perde una partita del Toro, trasferte comprese. Aveva 10 anni il giorno della tragedia, ha vissuto gioie e dolori. E vede un futuro roseo per i granata, ad una condizione. "Sono ottimista perché con Ricci, Ilic e Buongiorno il Torino ha fatto una bella semina - le parole dell’ex magistrato -, ci possiamo togliere soddisfazioni se questa squadra fosse in gran parte confermata. Vlasic? Non avrei dubbi a tenerlo, è un calciatore totale, sa fare tutto e non tradisce mai".