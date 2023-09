La Stampa: “C’è un Toro in giro per l’Europa alla ricerca di risultati e forma”

"C’è un Torino, dimezzato ma con tanti big, che ha ripreso a lavorare agli ordini di Juric e un altro che si appresta a tornare in gioco per le qualificazioni ai prossimi Europei. Così, mentre al Filadelfia si sono date appuntamento alcune delle migliori speranze di questa stagione, fuori dai confini c’è un nutrito gruppo di granata che può sfruttare il palcoscenico internazionale anche per abbracciare una forma che finora non si è vista un granché" scrive il quotidiano. Oggi scenderanno in campo sei dei dieci granata: Linetty con la Polonia sfiderà Isole Faroe, La Lituania di Gineitis sarà impegnata con il Montenegro, i tre serbi l'Ungheria e Zima che con la Repubblica Ceca affronta l’Albania a Praga.