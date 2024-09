La Stampa: “Ciammaglichella, sogni Toro. Dopo il debutto cerca spazio”

L'edizione odierna de La Stampa scrive di Aaron Ciammaglichella, giocatore proveniente dal vivaio granata: "Il giovane centrocampista, cresciuto nel quartiere di Santa Rita come Buongiorno, è un granata doc. Vanoli l'ha fatto esordire in A e ora lui vuole conquistarsi nuove chance per diventare un simbolo. Scalata continua anche in azzurro: dall'Europeo Under 19 ai test con l'Italia Under 20"