La Stampa: “Con il Frosinone stadio da derby”

"Un altro pienone. E' tornato l'amore tra il Torino e i suoi tifosi, come confermato dal derby, che ha restituito uno scenario inedito per la gestione Cairo: il tutto esaurito" scrive La Stampa nell'edizione odierna. Con il Frosinone l'obiettivo è mantenere quell'atmosfera per trascinare la squadra: "Nelle ultime partite il calore si è trasformato in quella torcida che aveva sempre chiesto Juric, anche con metodi che non sono piaciuti a tutti". E alla fine il risultato è stato raggiunto: "Quota ventimila presenze con il Frosinone è già stata superata ampiamente. In Coppa, a novembre, c'erano poco più di 5 mila persone".