La Stampa: “Confusione Juric”

Ivan Juric deve ritrovare il suo Torino. "Juric non ha perso i suoi ragazzi, ma, Juric, deve riattaccare la spina con una squadra copia sbiadita di ciò che doveva essere ed è stata l’anno scorso, soprattutto in primavera" scrive il quotidiano. Fino a questo momento il tecnico granata è stato "tradito" dai giocatori che aveva fortemente voluto in granata come Vlasic e Ilic: "Ora il tema del rinnovo va risolto per evitare il rischio di un pericoloso logoramento" scrive il quotidiano.