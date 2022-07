La Stampa: “Contro l’Apollon Limassol, l’attacco in mano a Seck e Sanabria”

Una sconfitta, due vittorie, e oggi - mercoledì 27 luglio - l'ultima amichevole in Austria: i granata di Ivan Juric alle 18 sfideranno l'Apollon Limassol, e il tecnico croato scenderà in campo con alcune novità, già viste nelle scorse gare. Alla fase offensiva, non ci penserà soltanto più Sanabria, come abituato a fare in campionato, ma in suo aiuto scenderà in campo anche Demba Seck, in alternanza a Pellegri, con dietro soltanto Linetty: "La novità è l’assenza del doppio trequartista, un po’ per necessità, un po’ per il desiderio di abbandonare una posizione integralista in fatto di tattica. Il Toro prova a cambiare pelle e lo fa per dare una risposta ad un mercato in perenne attesa", scrive La Stampa. Delle prove, dunque, che serviranno anche a Ivan Juric per capire come entrare al meglio nella nuova stagione, al via il 6 agosto con la Coppa Italia e il 13 con la Serie A. E intanto, a Torino arrivano buone notizie da Alessandro Gazzi: l'ex giocatore granata tornerà a far parte della società, come vice allenatore di Parisi, nell'Under 17.