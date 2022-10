La Stampa: “Contro l’Empoli il Toro per la prima volta in campo senza italiani”

La gara contro l'Empoli ha segnato un "record" nella storia del Torino. Per la prima volta, infatti, i granata sono scesi in campo senza nemmeno un italiano tra gli 11 titolari, come riportato nelle pagine odierne de La Stampa: "Qualche purista granata ci sarà rimasto male, ma prima o poi, viste le premesse, doveva succedere: una squadra di soli stranieri. È quella del Torino di Juric che contro l’Empoli ha schierato undici calciatori non italiani. Un fatto ancora inedito nella Serie A di quest’anno che, sempre più imbottita di forze arrivate dall’estero (il 66,3 per cento), fino all’ultima sfida andata in scena al Grande Torino aveva visto come minimo sempre un rappresentante dei nostri colori in campo: così è successo a Milan, Atalanta, Udinese e Spezia. Ma è un dato epocale per i granata che mai nella loro storia avevano cominciato una partita senza italiani".