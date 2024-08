La Stampa: “Coppa Italia, in 10mila al Grande Torino per la prima di Vanoli”

"La prima prova ufficiale. Sono finiti i test per il Torino che domani sera si affaccia sul rettilineo di partenza della stagione" - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - "l’antipasto sono i trentaduesimi di Coppa Italia nello stadio di casa con il Cosenza, squadra di Serie B". E in conclusione: "da questo momento servono i risultati per rassicurare una piazza preoccupata dall’andazzo di un mercato che non decolla, anzi teme di incassare il “no” di Gosens".