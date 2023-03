La Stampa: “Cortocircuito Toro-Juric. Finale di stagione a rischio logoramento”

Il quotidiano La Stampa quest'oggi dedica spazio alla situazione relativa a Ivan Juric e all'eventuale permanenza sulla panchina del Torino. Il tecnico croato al termine del derby contro la Juventus ha affermato di non essere convinto di restare se dovessero smantellare la sua attuale squadra. Una delle richieste dell'allenatore è sempre stata quella di aggiungere nuove risorse e non solo di sostituirle, come nel caso di Ilic per Lukic lo scorso mercato di gennaio. Questa è una delle principali vedute sulle quali c'è distanza tra la società e Juric. L'allenatore granata vuole la permanenza del suo attuale zoccolo duro che è composto da Buongiorno, Ilic, Ricci e Schuurs più i riscatti di Vlasic e Miranchuk, senza dimenticare nuovi innesti che possano alzare il livello della rosa. Il quotidiano piemontese evidenzia anche come nei 18 anni di Cairo, il Toro sia la squadra con la media punti peggiore negli scontri diretti contro la Juventus, appena 8 punti raccolti in 28 partite contro i bianconeri.