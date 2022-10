La Stampa: “Crisi Toro: c’è bisogno di un leader in mezzo al campo”

"Tardi o presto, il Toro si fa male. E nessuno, in mezzo al campo - scrive La Stampa - ha la capacità di prevedere, o frenare, un andamento fin troppo penalizzante per il gruppo granata": così, questo si rivela essere una delle mancanze di questo Torino. Lukic ha perso credibilità dopo l'accaduto prima della gara contro il Monza, e a Rodriguez, che è il capitano, manca la propensione al dialogo, fondamentale per un leader. "Nel Toro urla solo Juric e lo fa dalla panchina: in campo, da metà agosto ad oggi, non c’è interprete che abbia il profilo giusto per far uscire i compagni dal torpore quando, il torpore tattico o mentale, entra in scena". Così, questo sarebbe uno dei primi obiettivi di mercato di gennaio: trovare un profilo che rispecchi le richieste di Juric e che possa essere di riferimento alla squadra nelle situazioni più complicate.