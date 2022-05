La Stampa: “Dalla scelta di Belotti dipende pure il futuro di Sanabria e Pellegri”

Le principali pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Il quotidiano La Stampa oggi analizza il futuro degli attaccanti del Torino. Molto, se non tutto, dipenderà dalla scelta di Andrea Belotti che deve decidere se accettare o meno la proposta di rinnovo. In base a quale sarà il futuro del Gallo dipenderanno anche i movimenti in entrata e in uscita che condurrà la società granata. Ad oggi nella rosa del Toro ci sono 4 attaccanti e l'unico certo di partire è Simone Zaza che è ormai fuori dai piani di Juric. Detto di Belotti che deve ancora pronunciarsi, il quotidiano piemontese analizza il futuro di Antonio Sanabria e di Pietro Pellegri. Il paraguaiano ha ricevuto offerte da club della Liga spagnola ma in caso di addio del Gallo diventerà il titolare in granata a tutti gli effetti. Il centravanti classe 2001 è invece in prestito dal Monaco fino al prossimo 30 giugno e ha bisogno di giocare con continuità, motivo per il quale in casa Toro si sta valutando se provare a trattenerlo anche l'anno prossimo.