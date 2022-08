La Stampa: “Decolla il mercato del Torino in vista dell’esordio in campionato”

"Un colpo al giorno - si legge su La Stampa - , più la sorpresa finale. Il Torino prova a far ritrovare il sorriso a Juric e dopo Vlasic gli regala anche Miranchuk, sistemando il reparto più in sofferenza: la trequarti". Al Toro manca poco per tornare in linea con il progetto: serve un difensore di primo livello al posto di Bremer e un centrocampista da affiancare a Lukic, Ricci e Ilkhan. "La priorità è Schuurs dell’Ajax per il quale i granata hanno rilanciato fino a 12 milioni (c’è anche il Bologna): gli olandesi sono sul punto di cedere e hanno già trovato il sostituto. Il Toro ha chiesto anche di Isak Hien al Djurgarden, 23enne difensore svedese che, curiosamente, fino a due anni fa giocava principalmente in attacco".