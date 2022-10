La Stampa: “Derby tiepido: venduti solo 20 mila biglietti. Flop in Primavera”

E' un derby della Mole ancora lontano dal tutto esaurito quello che ci si appresta a vivere il prossimo sabato 15 ottobre. Se la Curva Maratona e lo spazio dedicato agli ospiti sono sold out, negli altri settori dello stadio si fa fatica a vendere tutti i tagliandi. Il vero flop è nella curva Primavera, come sottolineato da La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano: "I biglietti finora venduti sono 20 mila e sarà difficile avvicinare i 26.664 registrati in occasione dell’ultimo match disputato con il pieno della capienza e vinto dai bianconeri con una rete di De Ligt al 70’. La Curva Maratona ed il Settore Ospiti sono andati sold out in poche ore, però gli altri settori dello stadio stanno avendo difficoltà a riempirsi. A 48 ore dalla prova restano accessi nei Distinti e in Tribuna, ma il vero flop è in Curva Primavera. È un settore destinato esclusivamente ai sostenitori del Toro possessori della tessera del tifoso. La società ha pensato di rimpolparlo offrendo al fidelizzato la possibilità di acquistare due biglietti extra, ma l’iniziativa per ora non ha funzionato un granché. Rimangono a disposizione circa 3mila tagliandi".