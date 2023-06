La Stampa: “Djidji resta in granata: il Toro fa felice Juric”

Koffi Djidji ha rinnovato il suo contratto con il Toro e rimarrà sotto la Mole ancora un anno: decisiva è stata la volontà di Ivan Juric che ha spinto la sua permanenza. "Sarebbe un grave errore perdere uno così, che non ha paura dello scontro diretto, né degli spazi aperti: poi sarebbe difficile sostituirlo" aveva detto proprio il tecnico granata parlando del difensore francese. "Per Djidji, il Torino della linea verde ha fatto un’eccezione e sdoganato la frontiera dei 30enni. Il discorso, però, non vale per Izzo. Il difensore ha giocato l’ultimo anno in prestito a Monza che lo sta per acquistare a titolo definitivo: 3,5 milioni ai granata, 3 al giocatore fino al 2026" si legge sul quotidiano.