La Stampa: “Djidji si allena al Fila: Juric lo vuole per il Bologna”

La Stampa dedica un approfondimento al rientro di Koffi Djidji. "Tanta è la fretta di tornare per il francese, ma anche la voglia e la necessità per Juric di riaverlo in squadra - scrive il quotidiano - Finora infatti non ha giocato nemmeno un minuto in stagione, sballando i piani dei granata e pure i suoi. Nel frattempo ha collezionato due operazioni in tre mesi". La sosta delle Nazionali sarà l'occasione per lavorare al reintegro completo in rosa: "Juric spera di poter convocare Djidji dopo la sosta per il Bologna. Anche se per riaverlo al massimo e rivederlo in campo dal 1' bisognerò aspettare un po'".