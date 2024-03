La Stampa: “Djidji va di nuovo ko. Stagione (quasi) finita”

"Lesione del tendine e campionato (quasi) finito. Le brutte sensazioni sono diventate un mattone" scrive La Stampa nell'edizione odierna in merito al nuovo stop di Djidji. Spiega il quotidiano: "La diagnosi suona come una beffa per un giocatore aspettato tanto e di nuovo fuori dopo tre mesi. Un danno in primis per Juric che perde di nuovo il perno di centro destra per tanto tempo: di solito occorrono circa due mesi per guarire, ma in questa fase della stagione suonano quasi come una condanna. Mancano dieci partite e il francese rischia di saltare le prossime sette. Potrebbe rientrare nelle ultime tre sfide del campionato, quando i giochi per il Torino rischiano di essersi già chiusi". E infine La Stampa conclude in merito al terzetto a cui Juric si affiderà a Udine: "Lovato dovrebbe sostituire Djidji: tra oggi e domani tornerà in gruppo dopo il problema muscolare. Altrimenti, spazio a Sazonov".