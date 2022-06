La Stampa: “Domani si decide per Mandragora, il Toro si tutela con Flavio”

Entro i prossimi giorni il Torino saprà con certezza se ci sono i margini per continuare a puntare su Mandragora. Tutto dipende dalla trattativa con la Juventus, che ne detiene il cartellino, e intanto per la mediana granata spunta un nome nuovo, come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "Domani si decide di Mandragora e un po’ anche del destino del centrocampo del Torino. Dalle mosse sul play dipenderanno le contromosse del club di Cairo, che se dovesse rinunciare al 24 enne di Scampia dovrebbe tornare con forza sul mercato per non indebolire il reparto che si era comportato meglio, e sorpreso di più, nell’ultimo campionato. È una trattativa sul filo dei milioni: tanti, anzi troppi i 14 che chiede la Juventus per liberarlo. Pochi, anzi insufficienti quelli offerti dal club di Cairo per vestirlo al cento per cento di granata: 7. [...] Il nome nuovo per la mediana è Flavio, 26 enne brasiliano che gioca in Turchia".