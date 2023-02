La Stampa: “Domenica porte aperte al Fila, Juric invoca la carica dei tifosi”

Domenica 26 febbraio il Filadelfia riapre nuovamente le porte per l'allenamento del Torino in vista del derby, e il tecnico Juric invoca il calore dei tifosi, come si può leggere sulle pagine odierne de La Stampa: "Ha riaperto le porte dopo nove mesi e a distanza di pochi giorni si prepara ad un bis elettrizzante. Pronto ad un abbraccio ancora più grande dei cinquecento che l’altra volta hanno sfidato la giornata lavorativa per tornare a vedere dal vivo gli allenamenti e dire «io c’ero». Stavolta la presenza vale molto di più. Il Filadelfia, infatti, chiama di nuovo a raccolta il suo popolo nella settimana più importante della stagione. Quella in cui si prepara la sfida con una Juventus mai come ora così vicina in classifica. Che ha appena superato i granata dopo il mezzo passo falso con la Cremonese, ma resta a portata di contro-sorpasso se il Torino riuscirà a portare a termine un’impresa sfiorata un paio di volte allo Stadium: l’ultima nel 2019 con il gol di Lukic recuperato nel finale da Cristiano Ronaldo".