La Stampa: “Due gol di fila, Karamoh ci ha preso gusto ed è felice del Toro”

Il quotidiano La Stampa propone un focus sulle recenti prestazioni di Yann Karamoh che dopo una prima metà di stagione con poco spazio è riuscito a realizzare due reti consecutive contro Fiorentina e Udinese. In Italia il classe 1998 non faceva gol da due anni e ora dopo queste due reti ci sta prendendo gusto. Per sua stessa ammissione (qui tutte le dichiarazioni post partita) l'ex Parma ora è contento di stare nel Toro dopo che per diversi mesi si è allenato a lungo ora è pronto per raccogliere i frutti del lavoro. Come sottolinea il quotidiano piemontese, Karamoh ad inizio carriera era considerato un talento importante tanto che Spalletti ai tempi dell'Inter lo fece esordire in Serie A a soli 19 anni. Adesso è tempo di rivincite anche per lui e il Torino potrà contare su un attaccante in più.