La Stampa: “Emanuele Filiberto: ‘Mio nonno re Umberto era un tifoso del Toro'”

Lunga intervista tra le pagine del quotidiano a Emanuele Filiberto che in questi giorni è andato a visitare il Museo della Leggenda Granata di Grugliasco: "Scoprire e riscoprire il Grande Torino e rendergli omaggio per me è stata una grande emozione, un momento molto intenso. É stata la storia più bella di quegli anni, quei calciatori rappresentavano ogni famiglia d’Italia. Musei così sono molto importanti per far capire cosa ci sia dietro una squadra e una tifoseria. Mio nonno aveva il cuore granata" ha detto.