La Stampa: “Esame d’azzurro per Bellanova”

"Raoul Bellenova non smette di correre e la nuova fermata è un esame, il più suggestivo, ma anche il più complicato - scrive La Stampa nell'edizione odierna - Cosa deve fare, questa sera, l’esterno granata contro l’Ecuador per mandare in confusione le gerarchie del ct Luciano Spalletti in vista degli Europei? Incidere come sa fare quando scende in campo sotto lo sguardo di Ivan Juric e per incidere in Nazionale servirà coraggio e intelligenza tattica". Conclude il quotidiano: "La prima volta in America è adrenalina e responsabilità: Bellanova lo sa bene, ma a Bellanova le sfide non mettono paura se è vero che entrando negli ultimi quattordici minuti nella finale di Istanbul per dare una mano all’Inter, la mano l’ha data e si è visto".