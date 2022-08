La Stampa: “Esordio dei granata al Grande Torino, si teme lo stadio vuoto”

"La capienza, ormai, è tornata al massimo (poco più di 28 mila posti) - si legge sull'edizione odierna de La Stampa - , ma il Grande Torino sembra ancora ai tempi dei divieti: al minimo. Se la Coppa Italia in generale, tanto più quella d’agosto, non ha mai fatto il pieno di pubblico, una città vuota e nel fine settimana, più un malcontento dilagante rischiano di trasformare l’esordio stagionale della squadra di Juric in uno spettacolo per pochi". Fino a ieri erano stati venduti poco più di 3 mila biglietti, compresi i 700 acquistati dai tifosi del Palermo.