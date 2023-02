La Stampa: “Filadelfia aperto: Buongiorno invita tutti i tifosi a sostenere la squadra”

La carica per Juventus-Torino parte dai giocatori, ma è seguita dall'entusiasmo dei tifosi: domani, domenica 26 febbraio, il Filadelfia sarà aperto per permettere ai tifosi granata di poter seguire l'allenamento e sostenere la squadra in una delle gare più importanti della stagione. E ad invitare i tifosi al Filadelfia è proprio Buongiorno, che da giocatore e tifoso granata, sente questa partita più delle altre: "Se il Torino è a caccia di leader, oggi Alessandro Buongiorno è il suo spot più genuino in vista della sfida più sentita della stagione. Quest’anno è tornata decisiva come ai bei tempi quando granata e bianconeri giocavano per qualcosa d’importante: in palio c’è la possibilità di tornare - o fortificare - quel settimo posto che può rappresentare l’ultima spiaggia per andare in Europa", scrive La Stampa.