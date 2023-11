La Stampa: “Fine dell’emergenza in difesa, a Bologna riecco Zima e Djidji”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa questa mattina viene dedicato spazio alla situazione difensiva del Torino. Il club granata nelle ultime giornate di campionato ha sofferto molto nel reparto arretrato a causa di una serie di infortuni che hanno limitato notevolmente le scelte di Juric. Ora però il tecnico ritrova Koffi Djidji e David Zima che gli consentiranno, se lo vorrà, di rimettere Tameze nel suo ruolo naturale di mediano. Il difensore ceco a Bologna spera di scendere in campo per la prima volta in stagione da titolare dopo 4 presenze tutte però da subentrato. Il francese invece è ancora fermo a zero dopo che nei mesi scorsi si era fatto operare per un'ernia inguinale. Al contempo però si sono fermati due giovani che non sono prime scelte in difesa per Juric come N'Guessan (lesione muscolare di secondo grado subita in allenamento) e Sazonov (frattura nasale per la quale si è già operato).