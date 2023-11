La Stampa: “Furia Cairo”

C'è rabbia in casa Torino dopo la gara contro il Monza. la direzione di gara dell'arbitro Doveri non è piaciuta ad Urbano Cairo. Il presidente del granata non ha esitato a manifestare tutta la sua insoddisfazione a riguardo, come riportato dall'edizione del quotidiano "La Stampa". "Il risveglio del patron Urbano Cairo è quello di un presidente che si mette allo specchio e, allo specchio, vede un cammino del suo Toro frenato da qualcosa che non torna e non dalla trasferta di sabato sera ad un’ora e mezza dal Grande Torino. «Non c’è rispetto per noi, voglio capire il motivo: non c’è rispetto per il Toro, forse siamo antipatici o lo sono io. Le nostre stagioni, così, si complicano perché è come se fossimo penalizzati ogni anno di sette o otto punti: senza i torti subiti, magari, avremmo giocato più partite in Europa...», così il numero uno granata".