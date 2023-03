La Stampa: “Furia Juric con Radonjic: ‘Non ha rispetto’”

Il Derby della Mole lo ha vinto ancora una volta la Juventus: all'Allianz Stadium la squadra di Allegri si è imposta 4-2 sui granata. Nel post partita il tecnico granata Ivan Juric ha fatto i complimenti alla proprio per l'atteggiamento, ma resta un po' di amarezza: "Questo derby mi lascia deluso perché dovevamo gestire meglio certi momenti quando avevamo in mano la partita: ma di buono c’è che stiamo diventando una squadra vera, lo sento". Il tecnico poi se l'è presa con Radonjic, che è rimasto in campo solamente 14': "Lui mi manca di rispetto: se gli chiedo di fare certe cose, ma entra e fa tutto il contrario vuol dire che in questi mesi non sono riuscito a farlo diventare un giocatore di calcio...la concentrazione è fondamentale".