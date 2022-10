La Stampa: “Garbett, un neozelandese nel futuro del Toro”

"In Coppa Italia il Torino è tornato a segnare (a valanga) e pure a mettere in mostra qualche giovane speranza - scrive La Stampa - Tra questi c’è anche l’esordio tra i grandi dell’unico elemento della prima squadra che finora non aveva giocato nemmeno un minuto: Matthew Garbett, il primo neozelandese nella storia granata. Ne ha disputati 9 di minuti contro il Cittadella dando il cambio ad uno stanco Vlasic". Garbett era tra le fila della Primavera di Coppitelli lo scorso anno, ora ha iniziato il suo percorso in Prima squadra, con un'occasione da gol all'attivo contro il Cittadella, "un assist per Juric che dopo dieci panchine di campionato gli ha regalato la “prima volta”. E un affaccio un po’ più convinto sulla Serie A: il suo prossimo obiettivo".