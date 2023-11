La Stampa: “Gineitis è una boccata d’ossigeno”

"Finora in granata non aveva mai giocato due partite di fila da titolare, ma domani contro il Sassuolo è

lanciato verso il tris - si legge - . Nell’altalena di risultati del Torino, che in campionato a Lecce è tornato alla vittoria, ma è appena uscito dalla Coppa Italia per mano del Frosinone, c’è una conferma fresca e che fa ben sperare per il presente e per il futuro. Ha targa lituana, fa il centrocampista e si chiama Gineitis: è l’unica vera, bella novità di questi ultimi tempi".