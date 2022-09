La Stampa: “Gli errori di Juric e le distrazioni finali: il Toro non decolla mai”

"Dal mitico 'quarto d’ora granata' in cui un Torino d’altri tempi diventava irresistibile, all’incubo dei finali di gara in cui il Torino di questi tempi crolla all’improvviso" scrive La Stampa nell'edizione odierna. Un "peccato capitale" ripropostosi più volte negli ultimi due anni: "Juric, l’abile tessitore di un nuovo e più lungimirante gruppo, non è ancora riuscito a correggere dopo 45 partite della sua gestione. È quello di un Torino che quando vede il traguardo anziché ricaricarsi si distrae, frena, si spegne. Mostra il lato debole di una squadra che evidentemente non conta fino a 90. E lì arrivano i problemi, i gol presi a cancellare punti e buone prestazioni". I numeri parlano chiaro: "Negli ultimi tre anni i granata hanno subito 44 gol negli ultimi 10’, quindi i 17 con Juric (5 su 7 totali quest’anno) rappresentano meno della metà. Però sono costati carissimo al Torino che cerca di rifarsi una credibilità, 14 punti persi solo la scorsa stagione: la differenza tra il decimo posto e un piazzamento in Europa. Adesso, per fortuna, c’è la pausa del campionato per riordinare un po' le idee".