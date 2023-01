La Stampa: “I limiti del Toro, a Juric manca un centravanti”

Il Verona smuove la classifica, il Torino si accontenta di un punto. La Stampa analizza l'1-1 maturato al Grande Torino, alla luce dei limiti che i granata hanno mostrato in campo: "Il Toro resta una squadra incompleta e, se sei incompleto, ogni possibile sguardo verso l’alto esce ridimensionato: galleggiare in una zona grigia diventa, così, una dimensione quasi naturale". L'attacco è il neo più grande: "La fase di attacco si sgonfia per la mancanza di profondità che solo un centravanti di peso e movimento può darti: il profilo del giovane Pellegri è quello giusto, ma Pellegri è fermo ai box e, seppur volenterosi, Vlasic e Sanabria non possono trasformarsi in Bobo Vieri come modello". Dunque, occhio al mercato: "Il mercato, per il tecnico croato, dovrebbe portare un centrocampista mancino (Ilic? Duncan?) e un altro tassello per dare un senso alla parte seconda di stagione e, intanto, Juric manda messaggi: Seck e Karamoh rimangono in panchina e il falso nove spetta al più bravo del gruppo".