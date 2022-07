La Stampa: “I malumori di Juric per un mercato che fatica a decollare”

In casa granata tiene banco la questione relativa al malumore di Ivan Juric, insoddisfatto da un mercato in entrata che fatica ancora a decollare, come riportato nell'edizione odierna de La Stampa: "Tre settimane di lavoro, ma, soprattutto, di passione per un tecnico, Ivan Juric, alle prese con una strana insofferenza: perché non arriva nessuno dal mercato? Juric usa le conferenze stampa per mandare messaggi urbi et orbi e, fino ad oggi, di conferenze stampa nemmeno l’ombra. Ma, seppur lontano dal clamore, i cattivi pensieri cominciano ad affollare le riflessioni dell’allenatore croato così come interrogativi senza risposta e, per certi versi, senza logica".