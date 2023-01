La Stampa: “I tifosi del West Ham invocano Vlasic, ma il Toro l’ha stregato”

Elemento centrale dello scacchiere tattico di Ivan Juric, Nikola Vlasic si è inserito molto bene nell'ambiente granata e le sue parole nei giorni scorsi ne sono la conferma. Il Toro, però, per poter diventare proprietario del suo cartellino, deve esercitare il diritto di riscatto di 15 milioni pattuito in estate con il West Ham, una società che attualmente lotta per non retrocedere il Premier League e i cui tifosi si stanno facendo sentire sui social, dimostrando la loro volontà di riprendere il giocatore. Queste le parole sull'argomento de La Stampa: "Secondo una statistica ripresa su Twitter dai canali indipendenti vicini al West Ham, Vlasic è il 4° giocatore dei primi 5 campionati in Europa a creare più azioni con la palla in movimento (34), alle spalle di Salah, De Bruyne, Kane e Mbappe. Un dato che ha suscitato la reazione di tanti sostenitori degli Hammers in polemica con la proprietà e l’allenatore scozzese Moyes, il primo ad averlo silurato. "Riportatelo indietro", l’appello. Ma adesso i suoi fan d’Oltremanica rischiano di subire un’altra beffa, visto che il Torino ha in mano il diritto di riscatto e a una cifra decisamente inferiore rispetto ai 30 milioni pagati dagli inglesi un anno prima: la metà".