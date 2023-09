La Stampa: “Il ct Spalletti è a Torino: Buongiorno nella lista per ottobre”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Dopo aver assistito all'allenamento della Juventus ieri, questa mattina il ct dell'Italia Luciano Spalletti sarà al Filadelfia per osservare da vicino Alessandro Buongiorno: "Nella lista delle sue prime convocazioni, il ct non ha inserito Buongiorno concedendo spazio al

laziale Casale: per ottobre è molto probabile che la scena cambi con la chiamata per il centrale di Juric e l’esclusione del difensore biancoceleste" scrive il quotidiano. Ma non solo Buongiorno: "Spalletti guarda con molta attenzione anche ai progressi di Ricci" riporta il quotidiano.