La Stampa: “Il derby vale l’Europa”

"Il giorno della verità, non solo dell'orgoglio - scrive La Stampa presentando il derby - Il derby che decideva lo scudetto è un ricordo, ma le ambizioni europee, pur diverse, di Torino e Juventus ripristinano il pathos legato alla classifica". Prosegue il quotidiano: "La partita si annuncia tattica, ma incideranno fisicità e concentrazione. La Juventus attenderà ad aspettare e slanciarsi confidando particolarmente sulla velocità di Chiesa, il Toro punterà sulle corsie esterne e sulla creatività di Vlasic". Poi ci sono gli uomini copertina: Zapata e Vlahovic in attacco, Buongiorno e Gatti in difesa. Il tutto nella cornice di un Grande Torino sold out: "Esplosa la febbra a 90 in città. Un derby ad alta tensione. Non si arriverà ai 28.177 spettatori della capienza massima solo perché sono previsti due piccoli cuscinetti attorno al Settore ospiti".