La Stampa: “Il metodo Juric”

Ieri Ivan Juric ha parlato in una conferenza stampa straordinaria allo stadio Grande Torino. Il tecnico ha voluto scusarsi per le parole dette nel post partita del match con la Salernitana e ha parlato del suo futuro: "Volevo mandare un messaggio diverso, unire ambiente e

squadra: se qualcuno si è sentito offeso, chiedo scusa. Il rinnovo? Senza Europa non avrebbe senso la mia permanenza qui, a Torino: il primo anno è servito per uscire dalle incertezze, il secondo per consolidarci, il terzo deve portare l’obiettivo altrimenti sarebbe giusto lasciare spazio ad un altro convinto di farcela. Aspettiamo di vedere come va tra pochi mesi e se c’è l’Europa vediamo con la società cosa fare" si legge sul quotidiano.