La Stampa: “Il Mondiale mette ombra su Lukic”

Finora l'esperienza al Mondiale in Qatar di Sasa Lukic è stata caratterizzata più da ombre che da luci, come si può leggere sulle pagine odierne de La Stampa: "L'uno piange, l’altro – nonostante 5 gol subiti in 2 partite – sorride. Se bisogna salvare il salvabile di una Serbia che rischia l’eliminazione dal Mondiale, ecco che Sasa Lukic e Vanja Milinkovic-Savic sono le facce opposte di una nazionale finora molto più croce che delizia di Stojkovic. I due granata più bisognosi di risposte dalla rassegna in Qatar, le indicazioni le stanno trovando più di tutti. Sicuramente non erano quelle che si aspettava Lukic, partito anche con l’obiettivo di far girare il suo nome nelle stanze del mercato più pregiato, ma protagonista di una manifestazione sotto le attese".