La Stampa: “Il Napoli chiede informazioni al Torino su Schuurs”

Sulle colonne de La Stampa viene dedicato spazio al mercato del Torino. Se per i granata si sta avvicinando il rinnovo di Djidji è anche vero che in difesa potrebbe essere perso un giocatore importante come Perr Schuurs. Sono molte le società che sono interessante al difensore olandese del Toro, sia in Italia che all'estero. In Inghilterra per esempio ci sono parecchi estimatori del numero 3 granata che piace da tempo soprattutto al Liverpool. Tra le formazioni di Serie A quelle che lo seguono con maggiore attenzione sono invece Inter e Milan. Nelle ultime ore però a questa lista si è aggiunto anche il Napoli che ha chiesto al Torino informazioni su Schuurs. Il club partenopeo è alla ricerca di un sostituto di Kim che sembra essere molto vicino alla cessione. Per il mercato in entrata del Toro vengono invece fatti i nomi di Bellanova del Cagliari per il reparto degli esterni e di Duk, attaccante classe 2000 di proprietà dell'Aberdeen.