La Stampa: “Il piano della difesa del Toro per fermare Kvaratskhelia”

Domani il Torino ospiterà il Napoli per la 19^ ed ultima giornata del girone d'andata. I granata dovranno fronteggiare i Campioni d'Italia che stanno però vivendo un periodo complicato e saranno senza il loro riferimento offensivo principale, ovvero quel Victor Osimhen capocannoniere della scorsa Serie A. Il numero 9 nigeriano è infatti impegnato in Coppa d'Africa ma gli azzurri potranno contare sul loro altro asso nella manica, Khvicha Kvaratskhelia. L'esterno sinistro georgiano non è al top della forma come l'anno scorso ma ha già comunque messo a referto 5 gol e 4 assist in questa prima metà di campionato, dimostrando di essere sempre e comunque una spina nel fianco per le difese avversarie. Il tecnico del Toro, Ivan Juric, per cercare di contenere l'attacco del Napoli composto anche dai due nazionali azzurri Matteo Politano e Giacomo Raspadori, ha in mente di schierare dall'inizio come sempre al centro Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez sulla sinistra. A destra invece, come riporta l'edizione odierna de La Stampa, l'allenatore granata ha il dubbio se inserire per la prima volta dall'inizio Koffi Djidji oppure confermare ancora Adrien Tameze.