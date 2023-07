La Stampa: “Il Torino cerca risposte da Pellegri”

Pietro Pellegri ha voglia di Toro. L'ex attaccante di Genoa e Monaco si è tagliato le vacanze per presenziare al primo allenamento a porte aperte della stagione. Lui vuole trovare continuità e il club vuole capire se puntare su di lui. Come dice anche il quotidiano piemontese la Stampa "Il Torino adesso ha bisogno di risposte e vorrebbe averle con il mercato aperto. Capire se può davvero contare sul 2001 nel gioco di ruolo con Sanabria, oppure cercare una terza forza per non correre il rischio di passare un altro campionato con un reparto con un solo interprete. Se sta bene l’Under 21 è un lusso, ma se manca diventa un problema in una rosa slim. L’azzurrino un messaggio l’ha già dato".