La Stampa: “Il Torino in ritiro a San Pedro del Pinatar”

"San Pedro del Pinater è un piccolo, e delizioso, centro sulla costa di Murcia: temperatura mite, ventimila abitanti. E San Pedro del Pinatar può trasformarsi nel ritiro del Toro durante la sosta, dieci giorni dall’8 dicembre al 17 - si legge su La Stampa - . Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il momento delle firme su un accordo che aprirà le porte dell’Arena Pinatar agli allenamenti granata come accaduto, nel gennaio del 2019, al Genoa allora allenato dall’ex ct azzurro Cesare Prandelli. Juric farà lavorare la squadra al Filadelfia per tre o quattro giorni dopo la partita di Roma con la Roma del 13 novembre, poi il tecnico croato concederà un periodo - più di una settimana - di stop al gruppo per riprendere il lavoro a Torino in attesa del trasferimento a San Pedro del Pinatar".