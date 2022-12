La Stampa: “Il Torino lascia la Spagna con molte certezze”

"Trenta giorni per tornare in campo, un gol per svoltare - si legge su La Stampa - . Nel segno di Schuurs si è chiuso il mini ritiro lontano da casa del Torino che doveva servire anche per testare la condizione di alcune pedine in auge nel gioco granata degli ultimi tempi. Una di queste è il difensore che rientrava da un infortunio potenzialmente serio, la lussazione della spalla destra rimediata in campionato contro la Sampdoria. Ha dimostrato di essere perfettamente guarito: Juric l’ha fatto partite titolare in entrambi i test. Prima l’Espanyol, poi la conferma con l’Almeria. Un congedo dalla Spagna dolce per l’olandese, autore al 37’ del destro da pochi passi che ha portato avanti i granata nell’ultima amichevole a San Pedro. Un po’ meno per il Torino, che 2’ dal termine si fa raggiungere sull’1-1 e fallisce la seconda vittoria di fila. Le sfide che contano arriveranno nel 2023 e per il 4 gennaio contro il Verona Juric punta a recuperare tutti i pezzi".