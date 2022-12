La Stampa: “Il Torino punta su Martin. L’esterno spagnolo può arrivare gratis”

Questa mattina il quotidiano La Stampa riporta una notizia sul calciomercato del Torino. Secondo il quotidiano, il club granata sarebbe sulle tracce di Aaron Martin, esterno spagnolo che gioca in Bundesliga con la maglia del Mainz. Il laterale iberico oggi ha 25 anni e quando ne aveva 20 sembrava poter diventare un profilo di altissimo livello tanto che su di lui avevano messo gli occhi il Napoli e le due squadre di Manchester. Da 4 anni invece gioca in Bundesliga e quest'anno il suo rendimento è in crescita. Fin qui in stagione per lui si contano tre gol e due assist in 15 presenze stagionali. Un vantaggio che rende Martin un obiettivo appetibile per il Torino è che è un mancino, una caratteristica che manca nel reparto degli esterni a disposizione di Juric. I granata hanno così messo gli occhi su questo esterno spagnolo che a giugno va in scadenza e quindi potrebbe arrivare all'ombra della Mole a costo zero in estate. Su di lui si registra l'interesse anche del Bologna.