La Stampa: “Il Torino segue Parisi e Okoli per un futuro azzurro”

Quest'oggi il quotidiano La Stampa scrive riguardo al mercato in entrata del Torino. Secondo il quotidiano piemontese il club granata sarebbe alla ricerca di un paio di acquisti e potrebbero trattarsi di due ragazzi giovani ed italiani. Il Toro sembra essere interessato a Fabiano Parisi e a Caleb Okoli. Il primo è un terzino sinistro dell'Empoli e nonostante i soli 21 anni è stato convocato dal CT Roberto Mancini per l'ultimo stage della Nazionale Italiana. Il secondo invece è un difensore centrale di proprietà dell'Atalanta che però nell'ultima stagione ha giocato in prestito nella Cremonese. Entrambi fanno parte dell'Italia Under 21 esattamente come Ricci e Pellegri (che è stato riscattato dal Monaco). L'obiettivo del Toro sembra dunque quello di cercare di crescere sempre di più attraverso l'acquisto di giovani azzurri.