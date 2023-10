"Toro, Zapata non basta. Attacco peggio di 12 mesi fa - si legge su LaStampa - sono solo 6 i gol segnati dal Toro, che si posiziona al quarto posto per peggior attacco in Europa. Zapata ha rinforzato sicuramente il parco offensivo, che ha anche Sanabria e Pellegri, ma i risultati non si sono ancora visti e in casa, soprattutto, i gol si realizzano con il contagocce"