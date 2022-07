La Stampa: “Il Torino torna al lavoro, ma senza rinforzi”

"Finora è un Toro nudo - si legge su La Stampa - , ha perso quasi tutte le colonne, ma non ha ancora trovato le gambe su cui poggiare il nuovo progetto. Servono novità, forza-lavoro da utilizzare già nei primi giorni di ritiro". L’allenatore aveva già posticipato la data del ritrovo per permettere ai nazionali di rientrare in tempo in vista

dell’Austria, ma non si immaginava una partenza per così pochi intimi. "L’unico volto nuovo potrebbe essere Brian

sorprese dell’ultima ora sarà presente l’unico big rimasto, ma con la valigia in mano: Bremer. È appena tornato dalle vacanze in Brasile ed è convocato, d’altronde è un normale tesserato. Si allenerà come se nulla fosse, ma è difficile se non impossibile che parta per Bad Leonfelden, la prima tappa dell’estate granata all’estero".