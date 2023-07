La Stampa: “Il Toro blocca Schuurs e Ricci. Si lavora per Rodriguez”

"Il Toro non ha bisogno di vendere": così il ds granata Davide Vagnati commenta il mercato del Toro, lasciando intendere che non partirà nessun giocatore. In particolare, l'attenzione era rivolta a Schuurs e Ricci: per i due giocatori sono arrivate offerte da alcuni club, ma che la società granata ha rifiutato perchè non abbastanza sufficienti. Nel frattempo, in casa Toro si lavora anche per il rinnovo di Rodriguez: il contratto del difensore svizzero è attualmente in scadenza nel 2024, ma per squadra e società rappresenta una risorsa fondamentale. Da entrambe le parti, e in più da Ivan Juric, c'è la volontà di continuare insieme.