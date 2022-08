La Stampa: “Il Toro cerca lo sprint, Duncan prima scelta a centrocampo”

Il Torino sta pensando ad Alfred Duncan. Secondo quanto riportato dal quotidiano, "Con il contratto in scadenza nel 2024, la Fiorentina non può chiedere la luna. Il problema, semmai, è Italiano che per ora non lo lascia partire: il pressing però aumenta". Ma non solo Duncan, "media brasiliani informano di un forte interessamento per Igor Liziero, 24 anni, mediano di proprietà del San Paolo ma finito in prestito all’Internacional. I granata lo pedinano da un anno, ma non hanno ancora affondato il colpo, avendo dato per il momento la preferenza a calciatori che conoscono già il nostro campionato. Costa 4 milioni".